Пара слов о забытом Сатановском

Лидия

Так и не поняла смысла "преступления" Евгения Яновича, столько всякого идёт с экрана, то Набиулину мочат, то ещё какого-то представителя власти. Его слова не выделяются из общей массы. Так что это наверняка попытка закрыть канал Соловьёва, который так неугоден западу и СБУ, или кому-то из нашим хапнувших. А к чему приводит запрет критики государственных чиновников мы видели в 80-90 хх.