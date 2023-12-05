Вспомнил вдруг о Евгении Сатановском (к слову пришлось в разговоре), полистал его некогда бойкий телеграм-канал Армагеддоныч.
Пара слов о забытом Сатановском
Комментарии
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Лидия
Так и не поняла смысла "преступления" Евгения Яновича, столько всякого идёт с экрана, то Набиулину мочат, то ещё какого-то представителя власти. Его слова не выделяются из общей массы. Так что это наверняка попытка закрыть канал Соловьёва, который так неугоден западу и СБУ, или кому-то из нашим хапнувших. А к чему приводит запрет критики государственных чиновников мы видели в 80-90 хх.
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5 час.
Jhim
упавшего пни. отличная позиция, ага
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2 час.
людмила пригарина
А мне выступления Сатановского у Соловьева нравились.К Кедми относилась неплохо, пока он красную черту не стал переступать. Делягина с удовольствием слушала, но его редко приглашают ,да и говорить нормально не дают. Сейчас передачу не смотрю. Не интересно.
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40 мин.
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