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Арестован глава управления охраны Росгвардии по Новосибирской области

Арестован глава управления охраны Росгвардии по Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки, сообщает региональное управление судебного департамента.

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