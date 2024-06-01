Глава Башкирии поздравил отделение "Защитников Отечества" с юбилеем его работы

В Башкирии отметили год работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Этот день стал особенным не только потому, что с момента его открытия прошел ровно год (1 июня 2023 года), но и потому, что здесь работает рекордное количество сотрудников - 97 социальных координаторов.