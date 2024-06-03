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Петербургский дневник

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Куда идем – с Татьяной Троянской

Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе ЧУДЕСА, ДОБРО И ЛЮБОВЬ В день рождения Пушкина, 6 июня, в театре «Зазеркалье» состоится прем ьера постановки оперы «Сказка о царе Салтане» (12+) Николая Римского-Корсакова, которую композитор написал в честь 100-летия со дня рождения поэта.

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