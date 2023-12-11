Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    у меня например есть пароварка, соковарка, мантница, все они готовят пищу паром, но я предпочитаю лепить пельмени во-...Вряд ли теперь бу...
  • Галина Черныш
    Можно добавить яблоко.Самый запрашиваем...
  • Людмила Субботина
    !!!!!Вряд ли теперь бу...

Пирожки «Пицца» — воздушные как пух. Домочадцы в полном восторге

Пирожки «Пицца» — воздушные как пух. Домочадцы в полном восторге

От этих пирожков невозможно оторваться! По вкусу они чем-то напоминают пиццу. Начинка может быть самая разная — как подскажет вам фантазия! Удивительно пышное тесто и тянущийся сыр внутри — это просто очень вкусно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх