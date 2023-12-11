Пирожки «Пицца» — воздушные как пух. Домочадцы в полном восторге

От этих пирожков невозможно оторваться! По вкусу они чем-то напоминают пиццу. Начинка может быть самая разная — как подскажет вам фантазия! Удивительно пышное тесто и тянущийся сыр внутри — это просто очень вкусно.
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