Столько трепыханий, столько смотрин, столько собеседований, столько кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, а в итоге – члены натовской военно-политической группировки в очередной раз продлили Столтенберга.
"Урсула не шмагла"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВО
Виктор Окунев
Это как раз по её профессии.
Ответить
13 час.
Юрий Николаев
Странное совпадение____ Дураков как будто бы нет. Так там и УМНЫХ то, то же НЕТ! В общем как в нашей знаменитой сказке____ Не ребёнок, не лягушка, а неведома зверушка!
Ответить
12 час.
СП
Сергей Потемкин
Зря, когда НАТО руководит спец по пёздам это хорошо
Ответить
12 час.
Свежие комментарии