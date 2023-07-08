Спички - не игрушка

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"Урсула не шмагла"

"Урсула не шмагла"

Столько трепыханий, столько смотрин, столько собеседований, столько кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, а в итоге – члены натовской военно-политической группировки в очередной раз продлили Столтенберга.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Это как раз по её профессии.
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13 час.
Юрий Николаев
Странное совпадение____ Дураков как будто бы нет. Так там и УМНЫХ то, то же НЕТ! В общем как в нашей знаменитой сказке____ Не ребёнок, не лягушка, а неведома зверушка!
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12 час.
СП
Сергей Потемкин
Зря, когда НАТО руководит спец по пёздам это хорошо
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12 час.

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