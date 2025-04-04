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Нестандартные способы использования зубной пасты

Нестандартные способы использования зубной пасты

Зубная паста — это то, без чего большинство из нас не могут представить свою жизнь. Но знаете ли вы, что она может сделать больше, чем улучшить гигиену полости рта? Зубная паста имеет множество способов экономить деньги в доме.

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