Вратарь Алексей Колосов отразил 30 бросков и принёс «Лихай Вэлли» овертайм-победу над «Спрингфилдом» со счётом 3:2, а Никита Толопило сделал 21 спасение в разгроме «Коачеллы» — 7:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак похвастала...
- А Большая война, со...
- Большая война, со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым