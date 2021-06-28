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В Крыму проходит интернет-опрос по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

В Крыму проходит интернет-опрос по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации через Портал государственных и муниципальных услугС целью получения объективных результатов Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым внедрена система авторизации граждан для получения доступа к опросу по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению Республики Крым.

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