ФСБ поймала министра российского региона на взятке в 400 000 рублей

ФСБ уличила экс-министра лесного хозяйства Тывы в получении 400 тыс. руб. взятки Сотрудники управления ФСБ по Республике Тыва уличили бывшего министра лесного хозяйства и природопользования в получении взятки в размере 400 тысяч рублей через посредника.