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Петербургский дневник

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Военнослужащие Ленобласти напечатали на 3D-принтере заряжайки, нефопамницы и не только

Военнослужащие Ленобласти напечатали на 3D-принтере заряжайки, нефопамницы и не только

Их направят бойцам в зону СВО Военнослужащие из Соснового Бора по заказу одного из подразделений в зоне проведения спецоперации напечатали на 3D-принтере полезные в бою заряжайки, нефопамницы, хвостовики и накольники, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.

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