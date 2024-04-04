Военнослужащие Ленобласти напечатали на 3D-принтере заряжайки, нефопамницы и не только

Их направят бойцам в зону СВО Военнослужащие из Соснового Бора по заказу одного из подразделений в зоне проведения спецоперации напечатали на 3D-принтере полезные в бою заряжайки, нефопамницы, хвостовики и накольники, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.