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Хавбек «Торпедо» Нетфуллин: «Fan ID уже точно никто не отменит, закон принят. Дело каждого, ходить стадион или нет»

Хавбек «Торпедо» Нетфуллин: «Fan ID уже точно никто не отменит, закон принят. Дело каждого, ходить стадион или нет»

Хавбек «Торпедо» Равиль Нетфуллин считает, что Fan ID не отменят. «Fan ID? Его уже точно никто не отменит, закон принят.

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