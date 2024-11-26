В Тамбовской области в этом году более 200 многодетных мам досрочно вышли на пенсию

В Тамбовской области в 2024 году досрочно вышли на пенсию 272 многодетные мамы. Из них 31 женщина вышла на заслуженный отдых по достижении возраста 50 лет, 39 женщин в возрасте 56 лет, 202 - в возрасте 57 лет.