Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 23 - 29 сентября

За острыми сексуальными ощущениями пора отправляться на улицу. Кто знает, где именно вы отыщете изюминку, которая сможет подсластить вашу интимную жизнь, или перчик, который сделает ее менее пресной? Стриптиз-бар, лесби/гей клуб, ночное шоу с элементами садомазо, а может быть, вечеринка свингеров? Не ленитесь рыскать по городу – и уже в процессе поиска вы почувствуете нарастающее возбуждение… .