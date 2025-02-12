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Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО нецелесообразной

Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО нецелесообразной

Идея о вступлении Киева в Североатлантический альянс (НАТО) является нецелесообразной. Об этом 12 февраля сообщил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на церемонии приведения к присяге Тулси Гиббард в качестве нового директора нацразведки США в Белом доме.

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