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Что Дуглас Макгрегор сказал полякам

Что Дуглас Макгрегор сказал полякам

Мы привыкли (во всяком случае я привык), что такие популярные у нас американские эксперты, как Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор высказываются только для нашего внутреннего употребления.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Германия не прочь отобрать свои территории. Словакия свои,Россия свои.Прибалтика не забудет прошлое от Речи Посполитой.
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21 час.
Samarium
Есть и в Штатах здравомыслящие люди... К сожалению, не они сейчас определяют политику этой страны, а обезумевшие, да и по  молодости не блиставшие умом, дегенераты-русофобы, ведущие весь мир ко всеобщему взаимному  уничтожению...
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20 час.
ИД
Игорь Джанти
Некоторые и Сократа судят по Ксантиппе. Они же допускают , что неядерная страна может победить державу с ядерным оружием и требуют глубокого  анализа.
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13 час.

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