Что Дуглас Макгрегор сказал полякам

Samarium

Есть и в Штатах здравомыслящие люди... К сожалению, не они сейчас определяют политику этой страны, а обезумевшие, да и по молодости не блиставшие умом, дегенераты-русофобы, ведущие весь мир ко всеобщему взаимному уничтожению...