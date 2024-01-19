Украинское безумие: «адские» санкции и «весь мир с нами»

В ходе недавней встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске Президент России Владимир Путин сообщил, что рост экономики России по итогам 2023 года может оказаться выше спрогнозированных ранее 3,5% и составить более 4%: «Это удивительный результат.