Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украинское безумие: «адские» санкции и «весь мир с нами»

Украинское безумие: «адские» санкции и «весь мир с нами»

В ходе недавней встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске Президент России Владимир Путин сообщил, что рост экономики России по итогам 2023 года может оказаться выше спрогнозированных ранее 3,5% и составить более 4%: «Это удивительный результат.

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