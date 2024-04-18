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В Тамбове 18 апреля без света останутся жители 24 улиц

В Тамбове 18 апреля без света останутся жители 24 улиц

Жителей областного центра сегодня, 18 апреля, ждет массовое отключение электроэнергии. По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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