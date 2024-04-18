В Тамбове 18 апреля без света останутся жители 24 улиц

Жителей областного центра сегодня, 18 апреля, ждет массовое отключение электроэнергии. По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.