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Глава СКР потребовал доклад о расследовании избиения 9-летней девочки в Новосибирской области

Глава СКР потребовал доклад о расследовании избиения 9-летней девочки в Новосибирской области

В многодетной семье из села Убинское отчим нанёс побои падчерице.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела после избиения 9-летней девочки в селе Убинское Новосибирской области.

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