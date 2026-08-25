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Русская весна

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Камышин, Пенс и давление через Вашингтон: Киев пытался получить противоракеты у Сеула — и проиграл

Камышин, Пенс и давление через Вашингтон: Киев пытался получить противоракеты у Сеула — и проиграл

Южная Корея повторно отказала Киеву в передаче перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на активную информационную кампанию украинских властей о растущей «северокорейской угрозе».

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