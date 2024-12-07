Суд продлил арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в терактах в республике в июне 2024 года, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе суда.
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