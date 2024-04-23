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Британия выделит Украине пакет военной помощи на $617 млн

Британия выделит Украине пакет военной помощи на $617 млн

Paul Faith/Pool via REUTERS Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего во вторник визита в Польшу объявит о выделении Украине крупного пакета военной помощи в размере £500 млн ($617 млн), сообщила канцелярия главы британского кабмина.

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