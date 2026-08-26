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Регионы России

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Томские учёные разработали новый тип противоопухолевых пролекарств с избирательным действием

Томские учёные разработали новый тип противоопухолевых пролекарств с избирательным действием

Учёные Томского политехнического университета в составе международной научной группы разработали и испытали инновационный тип потенциальных противоопухолевых пролекарств – молекулы, которые поражают клетки опухоли не сразу, а только после активации внутрь клетки.

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