Томские учёные разработали новый тип противоопухолевых пролекарств с избирательным действием

Учёные Томского политехнического университета в составе международной научной группы разработали и испытали инновационный тип потенциальных противоопухолевых пролекарств – молекулы, которые поражают клетки опухоли не сразу, а только после активации внутрь клетки.
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