Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

Пустующие зимой дачи подвержены трещинам в крыше, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам. Об угрозах для оставленных без присмотра садовых участках предупредили россиян опрошенные РИА Новости эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии