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Новости экономики России

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"Тандер" на год продлил договор РЕПО на пакет акций "Магнита"

"Тандер" на год продлил договор РЕПО на пакет акций "Магнита"

“Тандер” продлил договор РЕПО на пакет акций “Магнита” до октября 2025 года. “Срок, в течение которого лицо обязано приобрести определенное количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного лицом договора, предусматривающего обязанность лица по их приобретению, - 2 октября 2025 года.

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