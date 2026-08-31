Тест: играли ли в России Роналдиньо, Терри и Роналду? Угадайте, кто из звезд футбола куражился в РПЛ

Проверка памяти.В 2026 году невозможно представить переход звезды в РПЛ. Особенно когда речь заходит не о молодых подающих надеждах футболистах, о которых мало кто знает, а об уже сложившихся мастерах в расцвете сил, заманить которых не удается даже большими гонорарами.
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