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  • anatolij protfsevich
    того водителя нужно посадить в самосвал и вывезти  в самый отдалённый уголок и оставить его там на сутки -чтоб почусв...Водитель автобуса...
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В Госдуме предложили запретить рассаживать семьи в самолетах

В Госдуме предложили запретить рассаживать семьи в самолетах

Группа депутатов  Госдумы от «Единой России» готовит поправки к Воздушному законодательству России. Основное изменение касается работы авиакомпаний, которым хотят запретить рассаживать родителей и их детей в разные части самолета.

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