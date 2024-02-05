В Госдуме предложили запретить рассаживать семьи в самолетах

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» готовит поправки к Воздушному законодательству России. Основное изменение касается работы авиакомпаний, которым хотят запретить рассаживать родителей и их детей в разные части самолета.
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