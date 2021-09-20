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Ученые раскрыли способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

Ученые раскрыли способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, способные отразить атаку мутировавших штаммов коронавируса.

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