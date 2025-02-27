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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Avatr расширяет модельный ряд в России: в официальной продаже появится два новых электромобиля

Бренд Avatr, вышедший на российский рынок в официальном порядке в начале этого года, в настоящее время предлагает к покупке одну «официальную» модель — это электрический кроссовер Avatr 11, который представлен в РФ в трех комплектациях, с задним или ….

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