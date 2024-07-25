Снайперы-морпехи ТОФ рассказали о хитростях работы без прикрытия в зоне СВО

Снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,7 км, как рассказали «Известиям» 25 июля бойцы.
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