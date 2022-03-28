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Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой исполнилось 18 лет

Сегодня российская фигуристка Анна Щербакова празднует день рождения, ей исполняется 18 лет. Щербакова – олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Пекина-2022.

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