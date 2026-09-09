Трамп допустил новую встречу с Путиным и анонсировал скорое завершение войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 9 сентября, ФедералПресс. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил о возможности личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, а также сделал резонансное прогнозное заявление по поводу завершения конфликта с Ираном.