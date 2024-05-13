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Как поминать усопших на Радоницу, если кладбище далеко расскажет наша статья

Как поминать усопших на Радоницу, если кладбище далеко расскажет наша статья

Как поминать усопших на Радоницу, если кладбище далеко расскажет наша статья Анна ФедороваЭтот древний православный праздник известен в России как Радоница и традиционно празднуется на большей части её территории во вторник второй недели после Пасхи, что церковным языком звучит как «вторник второй седмицы по Пасхе».

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