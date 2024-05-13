Как поминать усопших на Радоницу, если кладбище далеко расскажет наша статья Анна ФедороваЭтот древний православный праздник известен в России как Радоница и традиционно празднуется на большей части её территории во вторник второй недели после Пасхи, что церковным языком звучит как «вторник второй седмицы по Пасхе».