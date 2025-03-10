Рынок рекламы блогеров может достичь 57 млрд рублей в 2025 году

Рынок инфлюенс-маркетинга может увеличиться до 55-57 млрд руб. в 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и платформы для управления интернет-рекламой eLama.