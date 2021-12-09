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Президент Украины Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

РИА Новости ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДТВЕРДИЛ БАЙДЕНУ, ЧТО ГОТОВ К ПРЯМЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С ПУТИНЫМ, КИЕВ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ДОНБАССЕ - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И БАЙДЕНА БЫЛ ПРОДУКТИВНЫМ, КЛЮЧЕВЫМ БЫЛ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН СКООРДИНИРОВАЛИ ПОЗИЦИИ О ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГАХ ПО МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ В ДОНБАССЕ – ПРЕСС-СЛУЖБА ОФИСАРИА Новости ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДТВЕРДИЛ БАЙДЕНУ, ЧТО ГОТОВ К ПРЯМЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С ПУТИНЫМ, КИЕВ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ДОНБАССЕ - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И БАЙДЕНА БЫЛ ПРОДУКТИВНЫМ, КЛЮЧЕВЫМ БЫЛ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН СКООРДИНИРОВАЛИ ПОЗИЦИИ О ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГАХ ПО МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ В ДОНБАССЕ – ПРЕСС-СЛУЖБА ОФИСА.

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