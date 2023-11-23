Sohu: Подоляк пытается сыграть на жалости США и вернуть внимание к Киеву

Слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Киева может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона, считает обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.