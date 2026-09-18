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Воронежские новости

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что посетил избирательный участок и проголосовал на выборах.

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