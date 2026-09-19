Главная гордость гостиной — Как «стенка» завоевала СССР и что с ней стало сегодня

Советская «стенка» — это не просто мебель. Это целый феномен быта, символ эпохи, который за полвека прошёл путь от редкого импортного чуда до культового предмета интерьера, а потом — до объекта ненависти и, наконец, винтажной ценности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как сварщику рабо...
- Сантехкабина в па...
- Замена батарей в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым