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Главная гордость гостиной — Как «стенка» завоевала СССР и что с ней стало сегодня

Главная гордость гостиной — Как «стенка» завоевала СССР и что с ней стало сегодня

Советская «стенка» — это не просто мебель. Это целый феномен быта, символ эпохи, который за полвека прошёл путь от редкого импортного чуда до культового предмета интерьера, а потом — до объекта ненависти и, наконец, винтажной ценности.

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