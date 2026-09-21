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Этнограф Зимина рассказала о народных традициях, связанных с Рождеством Богородицы

Этнограф Зимина рассказала о народных традициях, связанных с Рождеством Богородицы

Научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина рассказала «Известиям» о традициях, связанных с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября.

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