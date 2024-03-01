Super: певица Нюша вышла в свет без обручального кольца на фоне слухов о разводе

Певицу Нюшу заметили без обручального кольца на светской вечеринке. Слухи о возможном разводе между исполнительницей и бизнесменом Игорем Сивовым начали распространяться еще в 2023 году, отметил портал Super.
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