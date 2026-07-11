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Культуромания

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Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступил на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступил на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства

Государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко дал три концерта в рамках проходящего в Благовещенске и Хэйхэ XVI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

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