Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступил на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства

Государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко дал три концерта в рамках проходящего в Благовещенске и Хэйхэ XVI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».
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