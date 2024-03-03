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Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Наверное, не проходит и пары месяцев, чтобы какая-нибудь школа не «порадовала» сеть очередным скандалом.

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Комментарии
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Николай Гончаров
Урод и не мужик. К учебным заведениям на версту не подпускать
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Бережёного Бог бережёт! Ведь горбатого - могила исправит!
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