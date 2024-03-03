Наверное, не проходит и пары месяцев, чтобы какая-нибудь школа не «порадовала» сеть очередным скандалом.
Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Урод и не мужик. К учебным заведениям на версту не подпускать
Ответить
15 час.
Борис Назаров
Бережёного Бог бережёт! Ведь горбатого - могила исправит!
Ответить
13 час.
ВА
Владимир Акулов
Нормальный человек не станет выставлять напоказ свои несовершенства...Но... Сейчас какие-то темные силы пытаются все уродства сделать нормой... Скоро ... собачью какашку на тротуаре объявят эталоном красоты!
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии