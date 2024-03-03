Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Урод и не мужик. К учебным заведениям на версту не подпускать

ВА

Владимир Акулов

Нормальный человек не станет выставлять напоказ свои несовершенства...Но... Сейчас какие-то темные силы пытаются все уродства сделать нормой... Скоро ... собачью какашку на тротуаре объявят эталоном красоты!