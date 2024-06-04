Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок по ряду бумаг

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду ценных бумаг. «В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка», — говорится в сообщении биржи.
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