БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Надо нам быть солидарными и не покупать у азеров ничего.Первыми пострадал...
  • Дмитрий Ершов
    Либо власть сейчас принимает непополярные у мигрантов решения, либо их дети и внуки будут жить в другой стране (вот т...Первыми пострадал...
  • Игорь Васиков
    Друзья Алиева они-же еще друзья чьи-то... Думаю семейных разборок небудет...Первыми пострадал...

Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?

Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?

Лоббисты ввоза мигрантов и заигрывания с диаспорами делают акцент на том, что русские не хотят работать на стройках и подметать улицы ни за какие деньги.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Друзья Алиева они-же еще друзья чьи-то... Думаю семейных разборок небудет...
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8 час.
ДЕ
Дмитрий Ершов
Либо власть сейчас принимает непополярные у мигрантов решения, либо их дети и внуки будут жить в другой стране (вот только не знаю в какой!)
Ответить
6 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Надо нам быть солидарными и не покупать у азеров ничего.
Ответить
6 час.
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