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ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты

ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты

В ночь на 15 декабря Вооруженными силами Украины (ВСУ) были выпущены три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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