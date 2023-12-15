ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты

В ночь на 15 декабря Вооруженными силами Украины (ВСУ) были выпущены три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).