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MeMo-Logic

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Девушка застряла на камне посреди русла горной реки

Девушка застряла на камне посреди русла горной реки

От берега туристку отрезало мощным потоком воды. Самостоятельно выбраться она не могла. .

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