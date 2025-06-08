🌡⛅Прогноз погоды 8️⃣ 🧳🌸🌸🍓 Ночью местами кратковременный ☔️дождь, 🌩️ гроза. Днем без существенных осадков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌡⛅Прогноз погоды 8️⃣ 🧳🌸🌸🍓 Ночью местами кратковременный ☔️дождь, 🌩️ гроза. Днем без существенных осадков.