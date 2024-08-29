Винисиус забил первый гол в сезоне за «Реал» – с пенальти за руку игрока «Лас-Пальмаса»

«Реал» играет с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм). На 67-й минуте арбитр Матео Бускетс назначил пенальти в пользу мадридской команды – Арда Гюлер перенаправлял мяч в сторону ворот соперника с линии вратарской, мяч попал в руку падавшему Алексу Суаресу.
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