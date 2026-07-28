Завод льноволокна построят в Шарангском округе

Нижегородский земельный совет одобрил участки под 16 проектов стоимостью 8 млрд рублей. Большую часть из них планируется реализовать в сфере строительной промышленности, сообщает замглавы региона Егор Поляков.
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