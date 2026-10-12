Хотели отправиться на Украину и воевать против России: отец и дочь из Краснодарского края получили сроки за госизмену

Хотели отправиться на Украину и воевать против России: отец и дочь из Краснодарского края получили сроки за госизменуЮжный окружной военный суд вынес приговор 55-летнему Дмитрию Мишанину и его 19-летней дочери Ольге Мишаниной.
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